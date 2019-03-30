Эдди Альварес: Ковингтон не является тем, за кого выдаёт себя

Боец ONE Эдди Альварес поделился мнением о Колби Ковингтоне и его трештокинге. По словам Альвареса, Ковингтон просто привлекает к себе внимание поведением.



«Зарабатывать деньги — это прекрасно, но важно и то, как ты это делаешь. Если зарабатываешь честно, то это здорово. Это успех. Но игра в грязные игры пагубно влияет на подрастающее поколение, поскольку они начинают считать это нормальным. Начинают думать, если они будут так себя вести, то смогут зарабатывать миллионы.



Ковингтон не является тем, за кого себя выдаёт. Он боец, который устал побеждать. У него девять побед в UFC, но всем плевать. Он привлекает внимание к своей персоне. Это правило ММА, которому просто следуют бойцы», — приводит слова Эдди Альвареса MMAFighting.