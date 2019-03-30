Барбоза: публика будет смотреть за моими выступлениями ещё долгие годы

Боец UFC Эдсон Барбоза подчеркнул, что не собирается завершать спортивную карьеру в ближайшее время. В воскресенье, 31 марта, Барбоза проведёт бой с Джастином Гэтжи.



«Первый бой провёл, когда мне было восемь лет. Сейчас мне 33, и я всё ещё люблю смешанные единоборства. Да, хотел бы заниматься этим всегда, но со временем придётся больше слушать организм. Я люблю драться, и я ненавижу проигрывать.



Если в какой-то момент начну проигрывать слишком часто, придётся остановиться. Но в данный момент чувствую себя на пике формы, лучше, чем когда-либо. Я стал выносливее, быстрее и сильнее. Думаю, публика будет смотреть за моими выступлениями ещё долгие годы», — приводит слова Эдсона Барбозы MMAJunkie.