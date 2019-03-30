Кроуфорд заявил о желании встретиться со Спенсом

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил о желании провести объединительный поединок с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом.

«Я хочу этого боя. Давайте я вам скажу, что просто хочу показать миру, что именно я являюсь лучшим в мире боксёром полусреднего веса. Вполне уверен, что смогу драться с кем угодно. У меня хорошая техника, взрывная работа, и я умею перестраиваться во время боя, и обладаю жёстким ударом, к тому же я достаточно быстр», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Следующий поединок Теренс Кроуфорд проведёт 20 апреля с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом. Что касается Спенса, то он в предыдущем бою он победил Майки Гарсию.