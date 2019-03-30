Лебедев и Околи могут встретиться в июле

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что британский проспект первого тяжёлого веса Лоуренс Околи уже в июле может оспорить титул чемпиона мира по версии WBA. Соперником Околи, вероятнее всего, станет Денис Лебедев. В WBA, после того как Александр Усик оставил пояс вакантным, планируют восстановить россиянина в звании полноценного чемпиона мира.

«Лоуренс дал мне зелёный свет и сказал, что он будет готов встретиться с Лебедевым. Я общался с представителями компании „Мир бокса“ и мы сделали им предложение. Он ещё должен принять его, но мы уже готовы ко встрече. Ориентировочная дата — июль 2019 года. Если Лебедев примет условия, то это будет следующий бой для Околи», — приводит слова Хирна BoxingScene.