Атлас: готовились к бою с Нгумбу так, будто он лучший боксёр в мире

В ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александра Гвоздика с Дуду Нгумбу. Тренер украинца Тедди Атлас поделился ожиданиями от этой встречи.

Кто сказал, что это слабый соперник? Кто? Вы? Серьёзно? Вы можете сейчас мне подписать бумагу, что это будет лёгкий бой? Вы сможете это гарантировать, чтобы в случае чего я сослался на эту бумагу? Вы сможете это сделать? Нет. И именно потому я не позволяю своим бойцам слушать такие разговоры. Гвоздик сам достаточно умён, чтобы не поддаваться этому.

В боксе нет ничего лёгкого. Когда ты выходишь на ринг, то всегда должен понимать, что противник может сделать с тобой то же самое, что планируешь с ним сделать ты. Мы готовились к этому бою восемь недель, и делали это так, будто нас ждёт бой с лучшим боксёром мира», — сказал Атлас в интервью, размещённом на канале Videoboxing в YouTube.