Гвоздик защитил титул WBC, победив техническим нокаутом Нгумбу

В ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжёлом весе. На ринге встретились чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик и Дуду Нгумбу.

В пятом раунде француз травмировал ногу и не смог продолжить поединок. Рефери признал победу украинца техническим нокаутом. Эта победа стала для Гвоздика 17-й в карьере, Нгумбу потерпел девятое поражение в 47 боях.

Для Александра Гвоздика бой с Дуду Нгумбу стал первой защитой титула по версии WBC. Этот пояс он завоевал в декабре минувшего года, нокаутировав Адониса Стивенсона. Что касается Нгумбу, то он предыдущий бой провёл в мае 2018 года, победив Йоанна Конголо.