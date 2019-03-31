Гэтжи и Барбоза получили бонусы от UFC

В ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии на арене «Уэллс-Фарго Центр» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 2. По его итогам руководство промоушена выдало традиционные бонусы отличившимся бойцам.

Так, участники главного поединка вечера Джастин Гэтжи и Эдсон Барбоза получили по $ 50 тыс. за лучший бой турнира. Гэтжи проводил пятый бой в карьере в UFC и в пятый раз получил бонус.

Чек на такую же сумму заработал Джек Херманссон, который менее чем за минуту справился с Дэвидом Бранчем, проведя успешный удушающий приём, его победа была признана «Выступлением вечера», сообщает Sherdog.

Также $ 50 тыс. за «Выступление вечера» получил Пол Крэйг, который в тяжелейшем противостоянии с Кеннеди Нзечукву сумел провести удушающий приём в третьем раунде и вырвал победу.