Гвоздик: Нгумбу вышел на ринг за чеком

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик прокомментировал победу над Дуду Нгумбу. Украинец остался недоволен исходом встречи. В пятом раунде француз конголезского происхождения отказался от продолжения поединка, неожиданно сославшись на травму ноги.

«Доволен, что победил и сохранил титул, но, определённо недоволен тем, как добыт успех. Люди, пришедшие в зал, недовольны увиденным, а между тем очень важно радовать зрителя. Я пытался показать лучший бокс, и в случившемся нет моей вины. Думаю, Нгумбу вышел на ринг просто за чеком. Не знаю, не хочу его оскорблять, может, что-то и произошло, я как-то травмировал его. Не знаю. Если бы бой продлился дольше, он был бы интересным.

Планы на будущее? Сейчас возьму паузу и отдохну, а уже потом буду готов обсуждать это и драться", — приводит слова Гвоздика RingTV.