Беллью: Кэш Али опозорился, его нужно отстранить от выступлений

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью призвал дисквалифицировать Кэша Али за его поведение в поединке с Дэвидом Прайсом.

«Али просто опозорился. Его нужно отстранить от выступлений. То, что он сделал — позорно. Укусить мужчину, лёжа на канвасе? Что может быть ниже этого?», — приводит слова Беллью BoxingScene.

30 марта на вечере бокса в Ливерпуле состоялась встреча тяжеловесов Дэвида Прайса и Кэша Али. После одной из успешных атак Прайса Али повалил соперника на канвас и укусил за живот. Рефери остановил встречу и дисквалифицировал оскандалившегося боксёра. Таким образом, Прайс одержал победу.

После боя Дэвид исключил возможность повторной встречи с Али. «Я больше не хочу делить один ринг с таким животным», — сказал он.