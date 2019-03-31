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Настюхин нокаутировал Э. Альвареса на турнире One Championship

Настюхин нокаутировал Э. Альвареса на турнире One Championship
Бокс/ММА / ММА

Сегодня, 31 марта, на турнире ONE Championship российский боец Тимофей Настюхин (12-4) встретился с экс-чемпионом UFC Эдди Альваресом (29-6-0) в четвертьфинале Гран-при организации в лёгком весе.

Бой начался с атак российского бойца, при этом Эдди Альварес почти минуту был неактивен и пытался найти дистанцию для атак. На второй минуте Настюхин поймал ногу соперника и прямым ударом уронил его на настил, но не стал влезать в борьбу. Далее Альварес прибавил в активности, и на последней минуте раунда Настюхин поймал Альвареса на контратаке, провёл серию из трех ударов и закончил атаку добиванием.

Это был дебютный поединок Альвареса под эгидой One Championship.

После поединка Настюхин поблагодарил семью за поддержку и рассказал, как понял, что способен закончить бой досрочно.

“Я сделал это в первом раунде, это мой стиль ведения боя. Люблю заканчивать бои нокаутом или техническим нокаутами, и я сделал это. Увидел, что он поплыл, и воспользовался этим моментом. Спасибо всем моим близким, всем, кто был со мной рядом. Слава богу за всё, мы сделали это”.

В полуфинале Гран-при Тимофей Настюхин встретится с американцем Лоуэном Тайнанесом (10-0).

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