Настюхин нокаутировал Э. Альвареса на турнире One Championship

Сегодня, 31 марта, на турнире ONE Championship российский боец Тимофей Настюхин (12-4) встретился с экс-чемпионом UFC Эдди Альваресом (29-6-0) в четвертьфинале Гран-при организации в лёгком весе.



Бой начался с атак российского бойца, при этом Эдди Альварес почти минуту был неактивен и пытался найти дистанцию для атак. На второй минуте Настюхин поймал ногу соперника и прямым ударом уронил его на настил, но не стал влезать в борьбу. Далее Альварес прибавил в активности, и на последней минуте раунда Настюхин поймал Альвареса на контратаке, провёл серию из трех ударов и закончил атаку добиванием.

Это был дебютный поединок Альвареса под эгидой One Championship.

После поединка Настюхин поблагодарил семью за поддержку и рассказал, как понял, что способен закончить бой досрочно.



“Я сделал это в первом раунде, это мой стиль ведения боя. Люблю заканчивать бои нокаутом или техническим нокаутами, и я сделал это. Увидел, что он поплыл, и воспользовался этим моментом. Спасибо всем моим близким, всем, кто был со мной рядом. Слава богу за всё, мы сделали это”.



В полуфинале Гран-при Тимофей Настюхин встретится с американцем Лоуэном Тайнанесом (10-0).