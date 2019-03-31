Каваляускас: могу победить всех чемпионов в полусреднем весе

В ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии состоялся турнир по профессиональному боксу, в ходе которого выступил проспект полусреднего веса, первый номер рейтинга по версии WBO Эгидиус Каваляускас (21-0-1, 17 КО). Ему противостоял Рэй Робинсон. Небитый литовец впервые не сумел победить в профи и свёл бой к ничейному исходу. Невзирая на это, после завершения встречи Каваляускас позволил себе громкие заявления.

«Я выиграл бой с Робинсоном, и это было очевидно. Судьи не согласны с этим, и это вне моего контроля. Как бы то ни было, по-прежнему хочу получить титульный бой, потому что для меня бой с Робинсоном завершился победой. Я всё ещё небитый и знаю, что мне по силам победить любого чемпиона в полусреднем весе», — приводит слова Каваляускаса BoxingScene.