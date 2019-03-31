Порошенко перепутал Александра Усика и Александра Гвоздика

Действующий президент Украины Пётр Порошенко перепутал боксёров Александра Усика и Александра Гвоздика в интервью после голосования на президентских выборах.



«Сегодня на протяжении всего дня происходят позитивные вещи. С утра у меня была возможность поздравить Александра Усика с его блестящей победой в Филадельфии», — сказал Порошенко в интервью после голосования на выборах президента Украины.



Напомним, что в ночь с 30 на 31 марта мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого Александр Гвоздик защитил свой титул WBC в полутяжёлом весе. Гвоздик одержал победу техническим нокаутом, после того как Нгумбу повредил ногу и не смог продолжить бой после пятого раунда.