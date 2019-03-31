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Британского тяжеловеса могут отстранить на два года за укус соперника

Фото: Jan Kruger/Getty Images
Британского тяжеловеса могут отстранить на два года за укус соперника
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Британский супертяжеловес Кэш Али может быть дисквалифицирован на длительный срок. Спортсмен укусил Дэвида Прайса во время боя в Ливерпуле. Срок дисквалификации Али может составить до двух лет, сообщает Sky News.

Кроме того, британцу придётся выплатить $ 26 тыс. До окончания разбирательств Британский совет по контролю за боксом заморозил выплату гонорара.

Отметим, что бой, проходивший 31 марта, был остановлен во время пятого раунда. Али, пропустив мощный удар соперника, укусил Прайса в живот. На животе Дэвида остались характерные следы. После этого рефери дисквалифицировал Кэша.

Любопытно, что Али потерпел первое поражение в карьере. До этого он одержал 15 побед подряд. Прайс одержал 24 победы и потерпел 6 поражений.

Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил
Источник: Sky News Сообщить об ошибке
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