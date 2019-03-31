Боксёр — после укуса соперника: больше не хочу встречаться с таким животным

Боксёр-тяжеловес Дэвид Прайс прокомментировал инцидент, который произошёл во время боя с британцем Кэшом Али. Поединок проходил в Ливерпуле (Англия). Рефери остановил бой во время пятого раунда после того, как Али укусил оппонента в живот. На животе Прайса остались характерные следы от зубов.

«Матч-реванш с ним? Я больше никогда не хочу оказаться на ринге с таким животным», — цитирует Прайса Sky Sports.

Али грозит длительная дисквалификация. Он может быть дисквалифицирован на срок до двух лет. Кроме того, британцу придётся заплатить штраф в размере $ 26 тыс.

Любопытно, что Али потерпел первое поражение в карьере. До этого он одержал 15 побед подряд. Прайс одержал 24 победы и потерпел 6 поражений.