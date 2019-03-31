Альдо: можно лишь поблагодарить Макгрегора за всё, что он сделал

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо прокомментировал заявление ирландского бойца Конора Макгрегора, который ранее объявил о завершении карьеры в ММА.

«Макгрегор много всего сделал для смешанных единоборств, он выиграл множество трофеев. Если бы я получил $ 80 млн за бой с Флойдом Мейвезером-младшим, уже бы точно не вернулся в UFC.

У Конора была великолепная карьера, Макгрегор является отличным бойцом. Если он действительно ушёл, то можно лишь поблагодарить его за всё, что он сделал», — приводит слова Альдо Porto do Vale Turdo.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.