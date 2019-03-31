Макгрегор вызвал на поединок голливудского актёра Марка Уолберга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, объявивший на днях об уходе из смешанных единоборств, вызвал на бой актёра Марка Уолберга.

«Я решил вызвать „голливудскую актрису“ Марка Уолберга. Бой на все акции», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Марку Уолбергу принадлежит часть акций UFC. Он известен по съёмкам в таких фильмах, как «Отступники», «Боец» и «Трансформеры».

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.