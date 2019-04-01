Эдсон Барбоза стал отцом через несколько часов после тяжёлого нокаута от Гэтжи

Боец UFC Эдсон Барбоза стал отцом во второй раз, сообщил спортсмен в своих социальных сетях. Всего спустя несколько часов после поражения Барбозы на турнире UFC on ESPN 2 его жена Бруна родила девочку.



Дочь назвали Викторией. Старшему ребёнку Барбозы, сыну Ною — четыре года.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эдсона Барбозы.



Напомним, что на турнире UFC on ESPN 2 главным событием стало противостояние в лёгком весе, в котором встретились Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи. Бойцы начали поединок без разведки и зрители сразу же увидели несколько жёстких разменов.



Американец попадал чаще, и к середине раунда Барбоза уже был менее активен. В одном из эпизодов жёсткий правый Гэтжи точно в челюсть настиг отступающего Эдсона, и тот оказался в тяжёлом нокауте.