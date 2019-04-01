Боксёр, укусивший соперника, принёс извинения оппоненту и болельщикам

Британский боксёр-тяжеловес Кэш Али, которому засчитали поражение в поединке с Дэвидом Прайсом, принёс извинения оппоненту и болельщикам. Али в пятом раунде укусил своего соперника в живот. После этого судья остановил бой, и теперь Али грозит дисквалификация на срок до двух лет.

«То, что произошло, абсолютно недопустимо. Я думаю, что бой был хорошим, я здорово атаковал. Я мог победить, но вместо этого начал бороться с ним, это просто невероятно, нет никаких оправданий этому.

Думаю, что на меня повлияла атмосфера перед боем. Я впервые боксировал на таком высоком уровне, эмоции переполняли. Я не смог справиться с ментальностью улиц. Это было глупо. Хуже всего, что я мог победить, я не был позади, но в итоге поступил так глупо. Прайс после боя сказал мне, что я мог победить. Я приношу извинения Прайсу и болельщикам», — приводит слова Али iFL TV.