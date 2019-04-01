Деметриус Джонсон: дебют в ONE превзошёл все ожидания

Бывший многолетний чемпион UFC Деметриус Джонсон прокомментировал успешный дебют в промоушене ONE. В рамках турнира ONE Championship 92 он нанёс поражение Юи Вакаматсу в четвертьфинале Гран-при в наилегчайшем весе. Деметриус победил с помощью удушающего приёма в середине второго раунда.

«Результат превзошёл мои ожидания. Я рос на японских боевых единоборствах. Я смотрел бои Сёгуна, Вандерлея Силвы. И теперь приехал сюда, чтобы биться в Гран-при One Championship, здесь всё и началось. Конечно, это очень эмоциональный момент.

Если честно, я был немного напуган. Не переходом в другой промоушен, а тем, что мне предстояло биться в другой части мира с другим часовым поясом. Но это было невероятно. Результат превзошёл все ожидания», — приводит слова Джонсона LowKickMMA.