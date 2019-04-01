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Рейес: дрался не в полную силу с Оздемиром, потому что уважаю его

Рейес: дрался не в полную силу с Оздемиром, потому что уважаю его
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Доминик Рейес прокомментировал свою победу над Волканом Оздемиром на турнире UFC Fight Night 147. По словам Рейеса, он дрался не в полную силу, потому что слишком уважает соперника.

«Я довольно хорошо контролировал расстояние, мои финты работали так, как надо, но думаю, что я слишком уважал своего соперника, чтобы драться полноценно. Я уважаю его даже больше, чем себя. В итоге вместо того, чтобы просто делать своё дело, я беспокоился о его действиях, силе и подобном.

В итоге всё получилось, но в будущем мне однозначно стоит сосредоточиться на своих выступлениях больше, чем на сопернике. Однако в бою я сделал всё, что планировал. Единственный момент — я не прессинговал так сильно, как мог бы», — приводит слова Доминика Рейеса MMAFighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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