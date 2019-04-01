Кейси Кенни: планирую пробираться наверх в рейтинге UFC

Боец UFC Кейси Кенни подчеркнул, что он планирует продолжать пробираться наверх в рейтинге организации после своей победы над Рэем Боргом в поединке, который он принял на коротком уведомлении.



«Они могут говорить что угодно, но я знаю, что я сделал. Я действительно чувствовал, что я выиграл этот бой. Я помню, как он попал по мне двумя ударами. Это было мощно, но я никогда не чувствовал его контроля за спиной. Я знал, что он собирается выскользнуть. Он хорошо справился с задачей, чтобы избежать урона. Это был отличный бой.



Прямо сейчас в UFC есть куча бойцов, я собираюсь пробираться наверх, получать бонусы и побеждать. Я хотел бы наконец-то получить полноценную подготовку к бою и показать, на что я способен», — приводит слова Кейси Кенни MMAJunkie.