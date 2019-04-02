Поветкин: мельдоний запретили, потому что его применяли российские спортсмены

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе российский боксёр Александр Поветкин поделился мыслями относительно допинг-тестов и мельдония.



«Случившееся испоганило мою карьеру. Вся грязь ненужная и неправильная. На самом деле первое — это мельдоний. У меня нашли его в допинг-пробах, какие-то нанограммы. Потом проходит время, и в итоге мельдонию продлили вывод из организма.



Мельдоний нами употреблялся, когда он был разрешён. Он не добавлял ни энергии, ни выносливости. Его запретили специально, потому что знали, что российские ребята его применяют, чтобы снять нагрузку с сердца.



Затем был остерин. Он способствует увеличению мышечной массы. Старый препарат, который выводится около года. И у меня допинг-тесты чистые были дважды, а перед боем был нанограмм. Сдавал тесты в независимую компанию, они были чистые, но всем было плевать», — сказал Поветкин в интервью Octagon TV.