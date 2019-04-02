Прайс: думаю, Али укусил меня, чтобы быстрее закончить бой

Боксёр Дэвид Прайс, ставший участником скандального боя с британцем Кэшем Али, поделился мнением о произошедшем. Во время боя Али укусил Прайса в живот, после этого судья остановил бой и дисквалифицировал британца. Теперь ему грозит длительное отстранение от бокса.

«Со мной уже такое случалось на чемпионате Европы в 2004 году в Хорватии. Тогда я дрался с турком, он тоже укусил меня.

Что касается Али, то, когда он меня укусил, я думаю, он пытался завершить быстрее бой. По его лицу было видно это. Я разбил ему нос левым хуком, а затем попал в голову. Он был близок к поражению.

Его отстранят, но мне всё равно. Неважно, сколько теперь он пропустит, на меня это никак не повлияет. Думаю, ему дадут ещё один шанс. Все допускают ошибку. Не думаю, что он пытался сделать мне больно», — приводит слова Прайса SecondsOut.

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