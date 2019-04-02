Уайт: не думаю, что Макгрегор ушёл из ММА, но он слишком зациклен на акциях UFC

Президент UFC Дэна Уайт считает, что ирландский боец Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении карьеры, не должен стремиться к тому, чтобы стать совладельцем промоушена. Ранее Макгрегор говорил, что хочет получить акции UFC.



«Не думаю, что Макгрегор действительно ушёл на пенсию. Наверное, за этим решением что-то стоит. Он хочет, чтобы мы провели встречу. Сделаем это в ближайшие недели. У него много денег, но он слишком много думает о том, чтобы получить акции UFC.



Если вы посмотрите на пример баскетбола, то Майкл Джордан не владел акциями НБА. Аналогичная ситуация была и в других видах спорта.

Является ли Конор ценным персонажем для бренда UFC? Да, конечно. Но всё это сложно. Думаю, что мы найдём другой способ, чтобы сделать его счастливым», — цитирует Уайта MMA Mania.

Тайсон — Макгрегору: вместо покупки акций UFC лучше надирай задницы в клетке