Лобов: Макгрегор слишком любит бои, думаю, он ещё побьёт нескольких ребят

Боец смешанных единоборств Артём Лобов предположил, что ирландец Конор Макгрегор ещё вернётся в ММА. Ранее бывший чемпион UFC Макгрегор объявил об уходе из смешанных единоборств.



«Думаю, Конор ещё вернётся. Он слишком сильно любит бои, он ещё побьёт нескольких ребят», — сказал Лобов во время программы Ariel Helwani’s MMA Show.



Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. В титульном поединке ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову после удушающего приёма. Сразу после окончания боя в октагоне случилась массовая потасовка. Представители команды Нурмагомедова напали на Макгрегора, а сам Хабиб атаковал одного из тренеров Макгрегора. По итогам инцидента оба бойца были дисквалифицированы на длительное время.