Нурмагомедов: три года ушло на залечивание травм

Чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём карьерном пути и травмах.

«Сразу не расскажешь, через что пришлось проходить. С четырёх лет в зале. 26 лет – этого хватит, чтобы стать успешным. Если приходишь к успеху в 30 лет — самый раз, пик возможностей. Физическое состояние мужчины с 29 по 31 – пик. Во время моего подъёма были взлеты и падения, я получал травмы, переносил операции. Терял лучшие годы. Три года ушло на залечивание травм. Мои соперинки тренировались, я восстанавливался в больнице. Испытания тебя или ломают, или делают сильнее. Такой расклад.

Я не останавливался. Тормозилась профессиональная карьера. Если даже была травма или операция, всегда тренировался, восстанавливался. Если ты сломал руку – есть ноги и другие части тела, которые нужно тренировать. С любым переломом в зале. Делал операцию на спину, грыжу, и отец говорит: ты чего в зал не ходишь? А я говорю, что никак не могу со спиной. Но голова же есть – приходи, смотри, подсказывай молодым», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.