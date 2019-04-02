Нурмагомедов: в UFC без Зубайры и Абубакара не вернусь

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, отбывающий дисквалификацию из-за потасовки, которая произошла после титульного боя с Конором Макгрегором, рассказал о своих планах.

«Хочу вернуться в сентябре. Загвоздка с UFC. В сентябре не могут вернуться Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов (они также участвовали в потасовке. — Прим. «Чемпионата»). А я сказал, что не вернусь без них.

Моё условие — я без них не вернусь. Это я выпрыгнул, а они за меня пострадали. Смешно — они мне денег предлагают, а ты откажись от своих слов. Интересно, когда люди тебя, что называется, по себе судят», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул в сентябре.