Роуч: кому вообще интересен бой Нурмагомеда и Макгрегора? Хабиб его убьёт

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, поделился мнением о возможном матче-реванше чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора, который недавно объявил о завершении карьеры. По мнению Роуча, Макгрегор, потерпевший поражение от Нурмагомедова в 2018 году, не имеет шансов на победу.

«Кому вообще интересен этот бой? Понятно, что Хабиб убьёт Макгрегора в каждом новом бою, это и так ясно. Конор — слишком маленький для такого боя», — сказал Роуч в эфире Fight Hub TV.

Президент UFC Дэна Уайт ранее объявил, что Нурмагомедов будет проводить защиту титула в сентябре 2019 года. В качестве возможного оппонента Хабиба назывался Макгрегор, но ирландец объявил о завершении карьеры. Впрочем, многие специалисты считают, что Конор мог пойти на хитрость ради пиара.