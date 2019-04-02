Нурмагомедов: моим соперником будет победитель пары Холлоуэй – Порье

Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о возвращении в смешанные единоборства. В настоящий момент Нурмагомедов отбывает дисквалификацию после потасовки с членами команды Конора Макгрегора. Предполагается, что Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в сентябре 2019 года.

«Что касается соперника — там всё определено. Со мной предлагали подраться Тони Фергюсону, но он отказался, у него там свои проблемы. Скорее всего, я вернусь в сентябре, а соперником будет победитель пары Холлоуэй — Порье. Они подерутся за временный титул в лёгком весе

Интереснее было бы с Холлоуэем. У него победная серия из 13 боёв — самая большая в UFC. Если он выиграет Порье, станет ещё и чемпионом в двух весах. Он большой, даже чуть побольше меня, так что будет интересно для публики. Хороший боец, выносливый, достойный соперник», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.