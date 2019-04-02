Нурмагомедов: пускай Макгрегор заслужит бой со мной, он не побеждал с 2016 года

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное проведение матча-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. Соперники уже встречались в 2018 году, тогда победу одержал россиянин. А Макгрегор в марте 2019 года объявил о завершении карьеры в ММА.

«Может ли ещё состояться реванш с Макгрегором? Честно говоря, мы с UFC к этому и шли, пока он не завершил карьеру. Они сказали: Конор подерётся в июле, ты – в сентябре. Если оба побеждаете, то в конце года будет реванш.

Мне без разницы, я не выбирал соперников никогда. Дадите Фергюсона – подерусь с ним. Победителя пары Холлоуэй – Порье? Пожалуйста!

Насчёт Макгрегора одно хочу сказать: пускай заслужит, а то он с 2016 года не побеждал. На дворе 2019 год. Понятно, что он красиво одевается и толкает речи, но пусть хоть ощутит вкус победы, прежде чем мы снова подерёмся», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.