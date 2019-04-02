Нурмагомедов: ситуация с Зубайрой и Абубакаром определится к середине апреля

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации, связанной с возвращением на ринг Зубайры Тухугова и Абубкара Нурмагомедова, которые были отстранены после потасовки. Инцидент произошёл после титульного боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов уже заявил, что не вернётся в UFC без членов своей команды.

«Просим ли мы UFC позволить Зубайре Тухугову и Абубакару Нурмагомедову выступить вне UFC до снятия бана? Об этом и пытаемся договориться. Там столько нюансов, даже не представляете. К одному приходим, ему что-то мешает, к другому – то же самое. К середине апреля определится всё. Для меня соперник определится, где-то UFC мне навстречу пойдёт, где-то я им пойду», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.