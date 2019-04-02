Нурмагомедов: в ситуации с Макгрегором считаю себя правым на 80%

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не захотел сниматься в социальной рекламе в США, чтобы ему сократили срок дисквалификации. Россиянин был дисквалифицирован после потасовки, которая произошла сразу после окончания боя с Конором Макгрегором.

«Почему не согласился сняться в социальном ролике против насилия в школах США, чтобы сократить срок отстранения? Я таким не занимаюсь. Пускай сделают хороший ролик про мой последний бой. Вот же «буллинг», я же человека успокоил. Пусть в школах крутят это видео. Он много разговаривал, я ему по башке дал, и он перестал. Скажем так, проучил я его. Про это же в США говорят, про это же говорит Атлетическая комиссия. А сниматься я где-то не собираюсь, потому что не считаю себя виновным. Я считаю, что прав процентов на 80. За исключением некоторых моментов. Может, в некоторых моментах не прав», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.