Адамс вместо Головкина решил встретиться с Джермаллом Чарло

Временный чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло проведёт следующий поединок 15 июня, сообщает Boxingnews24. Соперником небитого американца станет Брендон Адамс. Ожидалось, что Адамс станет следующим соперником экс-чемпиона мира Геннадия Головкина, чей поединок должен пройти 8 июня. Но теперь Брендон решил отказаться от этой мысли и согласился на титульный бой с Чарло.

Напомним, в последний раз Джермалл выходил в ринг в декабре 2018 года, когда в непростом противостоянии справился с россиянином Матвеем Коробовым.

Что же касается дальнейшей судьбы следующего поединка Геннадия Головкина, то не исключается, что в качестве соперника ему подберут польского средневеса Камила Шеремету.