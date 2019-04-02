Менеджер Гвоздика: Нгумбу больше напоминал танцора, чем боксёра

30 марта в Филадельфии состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик защитил титул, победив Дуду Нгумбу. Француз конголезского происхождения отказался от продолжения встречи уже в пятом раунде, сославшись на травму. Украинец остался недоволен такой победой. Мыслями о произошедшем поделился и менеджер Гвоздика Эгис Климас.

«Мы не смогли толком увидеть выступление Гвоздика, так как этот парень не позволил ему показать шоу. Нгумбу очень неудобный и больше напоминал танцора диско, чем боксёра. Жаль, что бой закончился именно так. Как только Гвоздик раскусил Дуду и стал оказывать на него давление, тот отказался от боя или травмировался. Не могу сказать, что Нгумбу отказался, возможно, у него действительно была травма, но я пока ничего больше об этом не слышал. Но я сомневаюсь, что повреждение было, думаю, Дуду получил достаточно и больше не хотел находиться в ринге.

Главное — победа осталась за Гвоздиком. Было бы здорово, если бы бой получился более конкурентным, но Гвоздик победил, так что причин для разочарования нет", — приводит слова Климаса Boxingtalk.