Ян заявил, что от боя с ним отказались Ривера и Ассунсао

Боец UFC Пётр Ян рассказал о проблемах, связанных с выбором соперника на следующий поединок. По словам россиянина, бойцы из топ-10 отказываются от встречи с ним.

«Всем привет, на днях UFC предложил подраться с Риверой, у него дома, на турнире в Нью-Йорке. Он отказался. После Шон Шелби предложил бой с Ассунсао в Лас-Вегасе, он отказался под предлогом, что мы представляем одну и ту же организацию менеджмента. Но наши менеджеры сказали ему, что не против этого. Пока боя нет. Поэтому я экипировал их в полное обмундирование. А так, скучно мне просто», — написал Ян на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Петра Яна в социальной сети.

Рафаэль Ассунсао сейчас занимает второе место в рейтинге UFC, Джимми Ривера идёт на седьмой позиции, а Пётр Ян — девятый.