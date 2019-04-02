Спенс и Портер могут провести объединительный поединок в сентябре

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и обладатель титула чемпиона мира по версии WBC Шон Портер ведут переговоры о проведении объединительного поединка. Встреча может состояться в сентябре 2019 года, сообщает Boxingnews24.

Оба боксёра провели защиту титулов в минувшем месяце. Портер неожиданно столкнулся с серьёзными проблемами в противостоянии с кубинцем Йорденисом Угасом, но одолел его раздельным решением судей. Что касается Спенса, он легко справился с чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсией, нанеся тому первое поражение в профессиональной карьере.

Ранее о желании провести объединительную встречу со Спенсом заявил чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд.