Бриггс: Миллер станет настоящей проверкой для Джошуа

1 июня в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе чемпиона мира Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером.

Ожиданиями от встречи поделился экс-чемпион мира Шеннон Бриггс, считающий, что у Миллера в грядущем противостоянии неплохие шансы.

«Миллер — феноменальный боец. Он станет настоящей проверкой для Джошуа. Джаррелл очень непрост, он словно локомотив: как только начнёт работу, его уже не остановить. Если он с ходу разогреется, этот вечер получится просто сумасшедшим. В бою с Джошуа многое будет зависеть от того, как пройдёт первый раунд. Кто будет пассивным, тот и проиграет», — приводит слова Бриггса BoxingScene.