Макгрегор — после слов Нурмагомедова: не бойся реванша, маленькая крыса!

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, ранее объявивший об уходе из смешанных единоборств, опубликовал новую запись в «Твиттере».

«Не бойся боя-реванша, ты, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут делать, как всегда», — написал Макгрегор в «Твиттере».

По всей видимости, ирландец обратился к российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Ранее Макгрегор уже называл россиянина «крысой».

Накануне Нурмагомедов прокомментировал возможное проведение реванша с Макгрегором. Хабиб заявил, что Макгрегору сперва необходимо одержать несколько побед в UFC, чтобы завоевать право на реванш.

В 2018 году соперники уже встречались на ринге. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора.