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Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор несёт чушь и оскорбляет 1,5 млрд мусульман

Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор несёт чушь и оскорбляет 1,5 млрд мусульман
Бокс/ММА / ММА

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал новый пост ирландца Конора Макгрегора в «Твиттере». Макгрегор опубликовал фотографию со свадьбы Нурмагомедова, на которой также запечатлена его супруга в хиджабе. Супругу Хабиба Конор назвал «полотенцем», но вскоре удалил твит.

«Этот парень несёт чушь, оскорбляет жену человека, смеётся над религией и верой. Он даже не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман. Религия и семья — табу, не надо это трогать. Посмотрим, что теперь будут говорить СМИ. Конор, ты попал. Он — насильник и сволочь», — написал в «Твиттере» Абдель-Азиз.

В 2018 году соперники уже встречались на ринге. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора.

Макгрегор назвал жену Нурмагомедова «полотенцем», но вскоре удалил твит
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