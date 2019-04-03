Евлоев сразится с корейским бойцом Сен Ву Чоем на турнире UFC Fight Night в СПб

Российский боец Мовсар Евлоев примет участие в вечере единоборств UFC Fight Night, который будет проходить 20 апреля в Санкт-Петербурге. Соперником представителя Ингушетии в полулёгком весе станет южнокорейский атлет Сен Ву Чой.
25-летний Евлоев является чемпионом организации М-1 в легчайшем весе. Он провёл в ММА 10 боёв и одержал 10 побед. Сен Ву Чой выходил на ринг восемь раз, в его активе — семь побед, один бой завершился поражением корейского спортсмена.
Ранее организаторы также сообщили, что 20 апреля состоится поединок российских бойцов Ислама Махачева и Армана Царукяна. Этот бой будет проходить в лёгком весе.
Махачев сразится с Царукяном 20 апреля на турнире UFC Fight Night