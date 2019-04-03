Малиньяджи: я не просто побью Макгрегора, я опозорю его

Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи, подписавший контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, вызвал на бой экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ранее Малиньяджи входил в состав команды Макгрегора и проводил с ним спарринги. Но отношения между ними испортились после того, как Макгрегор выложил видео со спарринга, из которого сложилось впечатление о большом превосходстве ирландца.

«Единственный, кто не хочет провести бой Малиньяджи – Макгрегор, сам Макгрегор. Представители Конора понимают, что его песенка спета, если этот бой состоится.

Как только я выбью из него всё дерьмо, он уйдёт в прошлое, станет частью истории. Никто не захочет вспоминать о нём. Даже его виски перестанет продаваться.

Конор это знает, мы с ним спарринговались. Я не просто выбью из него дерьмо, я опозорю его. Этот бой приведёт не только к его поражению, но и позору», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.

Ранее Малиньяджи сцепился с бывшим бойцом UFC Артёмом Лобовым, который является другом Макгрегора. Малиньяджи дал пощёчину Лобову. Предполагается, что в ближайшее время они встретятся на ринге.