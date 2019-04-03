Тренер: Уайлдеру был бы интересен бой с Вл. Кличко

Джей Диас, тренер и менеджер американского боксёра Деонтея Уайлдера, заявил, что его клиент открыт к переговорам с представителями бывшего чемпиона мира украинца Владимира Кличко. По словам Диаса, Уайлдер мог бы провести бой с Кличко, если ветеран решит вернуться на ринг.

«Деонтей хочет встречаться с сильнейшими оппонентами. Учтите, что он был готов к бою с Энтони Джошуа, это команда Джошуа отказалась в итоге от договорённостей.

Я думаю, что Владимир Кличко в случае возвращения решит начать с соперником попроще. Посмотрим, в какой он будет форме. Если он будет в порядке, то почему бы и нет?

Уайлдер находится в отличной форме, в последнее время у него не было травм. Он вступает в золотой возраст боксёра-тяжеловеса. Естественно, что такой бой (с Кличко. — Прим. «Чемпионата») был бы интересен всем», — приводит слова Диаса BoxingNews24.