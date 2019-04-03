Ф. Емельяненко напутствовал участников чемпионата России по ММА

Российский боец ММА, председатель наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко анонсировал проведение чемпионата России по смешанным единоборствам. Турнир впервые будет проходить в Москве. Соревнования начнутся 3 мая и завершатся 5-го.

«Впервые чемпионат России пройдёт в столице. Бойцы из всех регионов страны прошли нелёгкий отбор на региональных чемпионатах. Растёт популярность нашего вида спорта, растёт количество участников соревнований. Впереди у бойцов национальный чемпионат, на котором пройдёт отбор в сборную.

В этом году будут небольшие изменения в правилах, международная федерация IMMAF диктует свои условия. Но это только приблизит наш вид спорта на один шаг на пути в олимпийскую семью.

Даже после объединения двух международных федераций и усиления конкуренции сборная России занимает лидирующее положение. Это показывает успешность работы нашей организации и накладывает большую ответственность на бойцов-участников чемпионата страны.

Я искренне желаю всем спортсменам успехов в подготовке и удачи в боях! Пусть у каждого будут достойные соперники и красивые поединки", — цитирует Емельяненко пресс-служба организации.

Турнир будет проходить во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Более 200 бойцов со всей России выяснят, кто из них пройдёт отбор в сборную страны и будет представлять национальный флаг на чемпионате мира и Европы 2019 года.