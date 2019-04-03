Кормье не стал поддерживать Магомедова после дисквалификации

Чемпион UFC в тяжёлом весе американский боец ММА Даниэль Кормье прокомментировал пожизненную дисквалификацию Руслана Магомедова. Кормье и Магомедов вместе занимались в тренировочном зале AKA.

«Это просто дикость. И неважно, являешься ты мне товарищем по залу или нет, никто не должен пользоваться всей этой дрянью», — написал Кормье в своём «твиттере».

Вчера, 2 апреля, Магомедова пожизненно дисквалифицировали за приём запрещённых препаратов. Решение было принято Американским антидопинговым агентством (USADA). Россиянин уже в третий раз в карьере сдал положительные допинг-пробы. После этого Магомедов стал первым бойцом в истории UFC, которого подвергли пожизненной дисквалификации.

5 февраля 2019 года Магомедов отказался пройти допинг-тест после требования сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательных тестов.Это является грубым нарушением политики USADA. В последний раз в октагон под эгидой UFC Магомедов выходил в 2015 году. Всего он провёл три поединка в этой организации, одержав три победы.