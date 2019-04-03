Макгрегор отреагировал на угрозы Малиньяджи, опубликовав фото со спаррингов

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на угрозы экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Накануне Малиньяджи дал пощёчину другу Макгрегора, российско-ирландскому бойцу Артёму Лобову. Также Поли пообещал, что не только побьёт, но и унизит Макгрегора. После угроз Малиньяджи Макгрегор опубликовал фотографии, сделанные во время спаррингов с Поли. На фото попали удары, которые Конор наносил своему оппоненту.

Ранее Малиньяджи входил в состав команды Макгрегора и проводил с ним спарринги. Но отношения между ними испортились после того, как Макгрегор выложил видео со спаринга, из которого сложилось впечатление о большом превосходстве ирландца.

В настоящее время Малиньяджи является бойцом промоушена кулачных боёв Bare Knuckle FC. Макгрегор в марте 2019 года объявил о завершении карьеры в ММА.