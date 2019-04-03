Олейник заменит Волкова в бое с Оверимом

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник встретится с Алистаром Оверимом во время вечера боёв UFC Fight Night, который пройдёт в Санкт-Петербурге 20 апреля. Олейник заменит Александра Волкова, сообщает журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».

О причинах замены Волкова на Олейника ничего не сообщается.

На счету Олейника 57 побед, 11 поражений и одна ничья (6-2 в UFC). У Оверима — 44 победы и 17 поражений.

Изначально планировалось, что Олейник встретится с Уолтом Харрисом в Оттаве (Канада) в мае 2019 года. Теперь Харрису подберут другого оппонента.

Ранее организаторы сообщили, что в рамках вечера боёв UFC Fight Night соперником российского бойца Мовсара Евлоева станет представитель Южной Кореи Сен Ву Чой. Также в Петербурге состоится поединок российских бойцов Ислама Махачева и Армана Царукяна.