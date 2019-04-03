Макгрегор: ещё один дагестанец попался на употреблении допинга, отличная работа

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пожизеннную дисквалификацию российского бойца UFC Руслана Магомедова.



«Ого, ещё один дагестанец попался на употреблении допинга. Двое из трёх бойцов на этом фото были уличены за применением стероидов, причём последний попался трижды подряд и теперь получил пожизненную дисквалификацию. Отличная работа, Джефф Новицки. Единственный порок, который нельзя простить, — это лицемерие», — написал Макгрегор в своём «твиттере», прикрепив фото Зубайры Тухугова, Хабиба Нурмагомедова и Руслана Магомедова.

Напомним, что Магомедов отказался пройти допинг-тест после требования сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательных тестов.Это является грубым нарушение политики USADA. За это Магомедов получил пожизненную дисквалификацию от USADA. Стоит отметить, что всего на счету Магомедова три проваленных допинг-теста.