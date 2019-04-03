Э. Джонсон: никогда не испытывал ностальгии по боям

Бывший боец UFC Энтони Джонсон подчеркнул, что он не скучает по смешанным единоборствам после завершения карьеры.



«Нет, я никогда не испытывал ностальгии по боям. Я уважаю этот вид спорта. По чему я точно скучаю, так это по своим товарищам по команде. Я скучаю по общению, по наблюдению за прогрессом и ростом бойцов. Видеть, как Камару Усман начинает с нуля и завоёвывает в итоге чемпионский пояс. Я рад, что они добились успеха и их дела идут лучше, чем у меня.



Больше всего я беспокоился о том, что делать после ухода из боёв. Я думал, что буду зарабатывать деньги, как Флойд Мейвезер. Да, я хотел бы провести ещё один бой с Джоном Джонсом, но больше меня в боях ничего не интересует. И думаю, что этот бой уже никогда не случится», — приводит слова Энтони Джонсона MMAWeekly.