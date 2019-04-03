Оздемир и Латифи встретятся на турнире UFC в Стокгольме

Боец UFC Волкан Оздемир вернётся в октагон 1 июня 2019 года на турнире в Стокгольме, сообщает MMAFighting. Соперником Оздемира станет шведский боец Илир Латифи.



Оздемир в последний раз выходил в октагон 16 марта 2019 года, уступив раздельным решением судей Доминику Рейесу. Для Волкана это поражение стало третьим кряду — он не побеждал с июля 2017 года, когда нокаутировал Джими Мануву. После этого Оздемир проиграл нокаутом Даниэлю Кормье, приёмом Энтони Смиту и решением судей Доминику Рейесу. Всего на счету Оздемира четыре поражения в 19 боях в карьере.



Илир Латифи в последнем своём поединке проиграл единогласным решением судей Кори Андерсону. Это поражение стало для него вторым в последних четырёх боях и шестым в карьере.