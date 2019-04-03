Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня

Президент UFC Дэна Уайт отреагировал на конфликт, возникший между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в социальных сетях.



«Я в курсе относительно недавнего обмена сообщениями между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Нынешняя ситуация дошла до неприемлемого уровня. Сейчас мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы охватить оба лагеря спортсменов, и эта ситуация в данный момент решается изнутри», — приводит слова Дэны Уайта Yahoo.



Напомним, Макгрегор обратился к российскому бойцу, назвав его «крысой» и в дальнейшем вступив с Хабибом в словесную перепалку, в которой оба бойца затронули личную жизнь друг друга. Макгрегор опубликовал фотографию жены Хабиба в хиджабе, назвав её «полотенцем», но в дальнейшем удалил твит. Хабиб Нурмагомедов, в свою очередь, назвал Макгрегора насильником и опубликовал его фото с девушкой, которая ранее требовала от Конора признать отцовство её дочери.



В 2018 году соперники уже встречались в октагоне. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора.